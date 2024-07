¿Avergonzado? Franco Cabrera y su reacción tras ser captado festejando con Christian Cueva y André Carrillo

En la última emisión del programa deportivo 'Al Ángulo', el presentador Franco Cabrera sorprendió a todos al regresar después de que 'Magaly TV La Firme' difundiera imágenes de él en una fiesta con los futbolistas André Carrillo y Christian Cueva. No obstante, su retorno estuvo marcado por un notable silencio respecto al incidente.

Y es que las imágenes en donde se ve a los seleccionados celebrando luego de la eliminación de nuestro selección en la Copa América fue bastante cuestionada por los hinchas. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Franco Cabrera reaparece tras ser captado celebrando junto a Cueva y Carrillo

Aunque sus compañeros en el programa debatieron extensamente sobre las imágenes y el comportamiento de los jugadores, Cabrera se mantuvo al margen. Pedro García, otro comentarista del mismo medio, no dudó en criticar a Cueva y Carrillo, sugiriendo que en vez de estar de fiesta, deberían estar buscando equipo.

"Las imágenes que se difunden de Cueva en un tono aquí y allá no lo ayudan. Ya sigue corriendo, en lugar de ir al tono, de repente debería estar tratando de agarrar equipo", comentó García con una clara indignación al respecto.

Franco Cabrera, quien se mostró afectado y sin voz, no hizo ningún comentario durante la discusión y concluyó el programa sin mencionar la controversia. Algo muy distinto a lo que sus compañeros estaban haciendo en ese momento. "Nos vamos Andreita. Muchísimas gracias a todo el mundo, esto fue todo, gracias muchachos, Diana, gracias a ti en casa. El programa que sí algo tiene es presupuesto, Chau", dijo el actor, dejando asombrados a sus compañeros.

Incluso, el tiktoker Ric La Torre se animó a comentar al respecto. "Hay dos opciones para que no tenga voz. La primera, que no creo que pase, es gritar los goles de Perú porque no metimos ni uno. Y la segunda es que la juerga estuvo bastante intensa y estuvo buena", sostuvo en sus redes sociales.

Usuarios critican a Franco Cabrera

La actitud de Franco Cabrera en el programa ha sido vista por muchos como un intento de evitar la polémica, ya que él mismo fue captado en la fiesta junto a los seleccionados. En ese sentido, su silencio solo avivó la controversia, y los seguidores no perdonaron esta actitud, pues lo criticaron duramente en las redes sociales.

"Nunca he entendido cuál es el mérito del actor Franco Cabrera para que tantos años esté en un programa deportivo sin saber analizar un partido de futbol", "Franco Cabrera debe tener un padrinaso, ¿no era claun? Fuera mermelero", "Así hay muchos periodistas deportivos que por las entradas gratis, camisetas o juergas son sobones con la selección o algunos jugadores", fueron algunos comentarios en el clip de TikTok contra Franco Cabrera.