Rodrigo Cuba se pronuncia sobre su relación con Ale Venturo: "Está todo bien"

El futbolista Rodrigo Cuba vuelve a generar comentarios, no por su desempeño en el campo, sino por referirse públicamente al vínculo que mantiene con su expareja, Ale Venturo, madre de su ultima hija. Meses después de confirmar su ruptura, el popular 'Gato' sorprendió al aclarar cómo es hoy su relación con la empresaria.

Luego de varios meses en silencio tras su separación de Ale Venturo, Rodrigo Cuba decidió responder a sus seguidores en redes sociales, quienes le preguntaron directamente por el estado de su relación con la madre de su hija menor. La pareja puso fin a su relación a principios de este año sin ofrecer mayores detalles sobre los motivos, lo que dejó espacio a diversas especulaciones sobre un distanciamiento conflictivo.

Inicialmente, el futbolista compartió una fotografía haciendo un gesto con la mano que indicaba que todo estaba "bien". Sin embargo, este gesto generó confusión y múltiples comentarios, lo que lo llevó a publicar un video explicando su reacción.

"Quería aclarar que está todo bien, solo que salgo con esa cara de cansancio porque no he hecho mi siesta y me estoy muriendo de sueño, no se arañen por favor", expresó el 'Gato' con tono relajado, dejando en claro que su relación con Ale Venturo atraviesa una etapa tranquila.