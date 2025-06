Flavia Laos afirma que Pablo Heredia ilusionó primero a Mayra Goñi: "No fue solo un beso, jugó con ella"

Tras las declaraciones de Pablo Heredia, Flavia Laos salió a declarar para desmentirlo diciendo que no solo fue un beso con Mayra Goñi, sino fue fueron algo mucho más. Además, vuelve a recalcar que la corta relación que tuvo con el argentino no significó nada para ella.

Durante una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', la influencer Flavia Laos salió a contar más detalles sobre el argentino Pablo Heredia con Mayra Goñi. Es así como la joven reveló que no tuvo solo un beso con 'La Yuri' como lo afirmó el actor, sino que fue mucho más y al terminar, a su amiga le dolió mucho.

"La verdad es que Pablo llegó a Lima, ilusionó a mi amiga y salió con ella (Mayra). Todos los de la novela lo sabíamos y toda la producción lo sabía. No fue solo un beso y una película de amistad, ellos salieron. No fue una relación formal, pero salieron, mi amiga estaba super triste por todo. Él jugó con ella, él era mucho mayor, mi amiga estaba super mal, le dijo que era muy grande para ella y mi amiga obviamente se puso mal" , señaló.

Además, Flavia Laos terminó revelando chats que tuvo con el actor argentino donde afirmó que hablaba mal de Ale Fuller para ponerlas en contra. Así mismo, comenta que para ella la corta relación que tuvieron no significo nada para ella.

"Una relación, no lo podría llamar así porque salimos unas tres semanas y para mí no es una relación. No significó nada, o sea, para mí fue como un beso, ¿me entiendes? Y ya", cuenta.