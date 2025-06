Samahara Lobatón perdonó la infidelidad de Bryan Torres por amor: "Decidí bloquear esa parte"

Hace unos meses, se hizo pública la infidelidad de Bryan Torres a Samahara Lobatón con varias jovencitas. Ahora, la hija de Melissa Klug afirma que logró perdonarlo por el gran amor que le tiene y qué hicieron para sobrellevarlo.

Durante el programa de 'América Hoy', Samahara Lobatón estuvo conversando sobre el tema de las infidelidades y donde aceptó que perdonó las últimas infidelidades de su pareja Bryan Torres. Así mismo, contó que para hacerlo decidió que ambos llevarían terapia para superarlo.

Ante eso, la conductora Ethel Pozo le consulta por qué decidió hacerlo si ella es una persona económicamente independiente. Entonces, Lobatón responder que lo hizo no por sus hijas, sino por el gran amor que tiene por él.

"Una chica joven independientemente económicamente ¿Por qué decidiste perdonar?", le pregunta y Samahara responde: "No por mi familia realmente porque yo ya me he separado teniendo una hija, ha sido por el amor que yo le tengo a él, más que por mis hijas porque yo ya me separé teniendo una hija".