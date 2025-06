¡Nueva versión! Leslie Shaw presenta su nuevo feat "Hay Niveles Remix" junto a Kumbia Mortal

La cantante Leslie Shaw es una de las artistas peruanas que ha logrado tener muchos éxitos en su reciente incursión en la cumbia peruana. Ahora, llegó al programa radial de Habla Kausa para presentar su nuevo tema "Hay Niveles Remix" junto a Kumbia Mortal de Bolivia.

En Habla Kausa, Leslie Shaw presentó una nueva versión de "Hay Niveles Remix" junto a la agrupación boliviana Kumbia Mortal. Como se recuerda, ambos tuvieron un conflicto hace unas semana, pero lograron solucionarlo y llegar a un acuerdo que terminó en la gran colaboración internacional.

"Yo puse mis condiciones primero (...) me pidieron disculpas, fueron unos caballeros y se me ocurrió ir a Bolivia como buscar nuevos mercados, sonidos. Me gustó mucho su versión, como cuidan todo el tema visual y les dije 'vamos a colaborar', los agarre fríos porque no se lo esperaban después de la pequeña pelea que hubo", cuenta.