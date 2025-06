Dilbert Aguilar descarta separación de Jhazmín Gutarra: "Me importa mi dignidad de familia, el resto no me importa"

Dilbert Aguilar reapareció en televisión junto a su esposa, Jhazmín Gutarra, en el programa 'Esta Noche' con La Chola Chabuca, para dar su versión tras el escándalo por la presunta infidelidad de la cantante. En esta emotiva entrevista, el popular 'pequeño gigante de la cumbia' abrió su corazón, reconoció los errores cometidos por ambos y aseguró que hoy luchan por mantener unida a su familia.

Durante la conversación con La Chola Chabuca, Dilbert Aguilar compartió su pesar por la difícil etapa que atraviesa junto a Jhazmín Gutarra. Afirmó que, pese a los momentos complicados, la pareja optó por cuidar la tranquilidad de su hija y evitar que la polémica afecte más a su hogar.

Al ser referirse sobre las acusaciones de infidelidad contra su esposa, Dilbert se mostró visiblemente conmovido y reafirmó su apoyo incondicional hacia ella. Además, enfatizó que lo único que le importa ahora es proteger la estabilidad de su familia.

"He cometido errores, hemos cometido errores, pero estamos luchando por un motivo: nuestra niña. El resto no me importa. Yo estoy con mi esposa y estoy bien con mi familia. Tanta gente sale a hablar por un billete que se les paga. A mí el dinero no me importa, a mí me importa mi dignidad de familia", declaró firme.