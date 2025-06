Dilbert Aguilar se arrepiente de ser infiel: "Es algo que no me enorgullece, no me deja alzar el pecho"

¡No se guardó nada! Dilbert Aguilar se presentó en el programa "Esta Noche" con la Chola Chabuca y decidió abrir su corazón para hablar de sus errores del pasado. El popular cantante de cumbia se mostró arrepentido por haber sido infiel y reconoció varias crisis en su matrimonio.

Dilbert Aguilar se arrepiente de ser infiel

El cantante de cumbia Dilbert Aguilar estuvo como invitado en el programa "Esta Noche" con la Chola Chabuca y no tuvo miedo de hablar de los errores de su pasado. Con voz firme, pero conmovido, reconoció que fue infiel y que esa etapa le dejó mucho dolor.

Durante la entrevista, la Chola le recordó unas declaraciones que él hizo en el podcast "Café con la Chevez", donde ya había confesado que fue infiel y que esa decisión lo afectó emocionalmente.

"Tú has sido muy picarón, Dilbert. Tú textualmente dices: 'Es muy difícil vivir con la infidelidad. Yo he sido infiel y no la he pasado bien. Vivía inseguro'. ¿Cuál es tu opinión sobre la infidelidad", preguntó la Chola Chabuca.

Ahora, en televisión, Dilbert Aguilar reafirmó su arrepentimiento y reconoció que esa etapa lo marcó para siempre.

"Es algo que no me enorgullece, Cholita, no me deja alzar el pecho, porque es algo de lo que yo me arrepiento. Gracias a esas cosas, he perdido mucho en la vida", dijo con el corazón en la mano.

Dilbert reconoces varias crisis con su esposa Jhazmín

El artista también habló sobre su matrimonio con Jhazmín Gutarra, madre de su hija. Contó que han pasado por varias crisis y que muchas veces han tenido que guardar silencio por el bien de su familia.

"Como ahora lo del problema con mi esposa, hemos tenido momentos críticos porque ninguno de los dos ha sido una santa paloma. Ni la familia sabía, siempre hemos tratado de fingir ante ellos por nuestra hija", expresó.

Con voz serena, el cantante también comentó que ambos han ido aprendiendo a convivir y a madurar como pareja.

"Entonces, eso lo hemos superado. Poco a poco hemos ido aprendiendo a ser padres, a ser esposos y a entender la vida", añadió.

Defiende a Jhazmín y niega infidelidad a Claudia. Uno de los temas más comentados fue cuando la Chola le preguntó si Jhazmín fue la tercera persona en su antigua relación con Claudia Portocarrero. Sin pensarlo dos veces, Dilbert lo negó rotundamente.

"No, no, no, no. Claudia ya no existía en mi vida. Existía como amistad, como familia. Siempre la he tratado así, no solo a ella, también a toda su familia", aclaró.

El cantante fue tajante en decir que su actual esposa no tuvo nada que ver con su ruptura anterior, cerrando así los rumores que circulaban hace años. Finalmente, Dilbert dejó un mensaje claro a sus seguidores: está en una etapa de su vida en la que valora más a su familia y está dispuesto a seguir adelante con más responsabilidad.

Con sus palabras sinceras, Dilbert Aguilar conmovió a muchos que también han pasado por situaciones similares. Ahora, solo quiere seguir creciendo, aprendiendo y dejando atrás los errores del pasado.