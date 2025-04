¡Con toda la energía! Claudia Portocarrero visitó 'El Súper Show de la Karibeña' y puso a todos a bailar

Claudia Portocarrero, la querida "Ñañita", regresó a radio Karibeña y no podía ser en otro lugar que en 'El Súper Show de la Karibeña'. Este lunes 28 de abril, la exlocutora llegó con toda su energía al programa conducido por ChiquiWilo y Rolly Javier, llenando de alegría la cabina.

Este lunes 28 de abril, la querida Claudia Portocarrero regresó con toda su energía a 'El Súper Show de la Karibeña', y dejó claro que sigue siendo la "Ñañita" que todos recuerdan con cariño. Desde su ingreso a la cabina, la fiesta no paró.

Claudia se sintió como en casa. Claudia, feliz de volver a la Karibeña, pues fue conductora de 'El Súper Show de la Karibeña' años atrás, saludó a todos los oyentes.

" Contenta de poder estar nuevamente en casita porque yo nunca he sentido que me he ido de casa. ¡Después de mucho tiempo! A todos los oyentes, muchísimas gracias. Contentísima de poder ser parte de este momento... Estamos para bailar, gozar y disfrutar... ", expresó muy emocionada.

La Ñañita no perdió tiempo y empezó a bailar el tema "Anaconda", contagiando de alegría a toda la cabina en esta mañana.

Mientras sonaba la música, Claudia contó que la música siempre la anima a bailar. Le pusieron canciones como "Chica Rap" de Son del Duke y "Ilarie" de Xuxa, y ella seguía con su tremenda energía, y sus espectaculares pasos de baile.

"A mí me activa, me ponen música, ya fui. Te lo juro. Me pongo a bailar hasta las últimas consecuencias", confesó. "No sé si yo he venido con mucha energía o ustedes están dormiditos", les dijo en broma a los conductores. Y ChiquiWilo no dudó en responder: "Qué te pasa", mientras le agradecía su buena vibra: "Me gusta que tengas la energía arriba".