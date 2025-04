Moisés Vega e Isabel Enríquez presentaron su nuevo tema 'Tesoro mío' en 'El Súper Show de la Karibeña'

Moisés Vega e Isabel Enríquez presentaron en vivo su nuevo tema musical 'Tesoro mío' en el programa 'El Súper Show de la Karibeña'. Los cantantes llegaron a la cabina de radio Karibeña y compartieron detalles de esta colaboración durante una divertida entrevista con el carismático conductor Chiquiwillo.

Durante la entrevista, Chiquiwillo sorprendió a los artistas con una pregunta picante, al señalar que había notado "mucha química" entre ambos mientras interpretaban su tema. Ante esto, Moisés e Isabel aclararon con una sonrisa que la química que tienen es completamente profesional.

"Creo que hemos hecho un buen trabajo, la canción está muy bonita, hubo mucha química en la colaboración, y eso es lo que importa, yo lo disfruto", indicó Isabel Enríquez, quien también aseguró que disfrutó mucho del proceso de grabación y del resultado final de la canción.

Por su parte, Moisés Vega expresó su agradecimiento por la oportunidad: "Es una bendición estar aquí, gracias a Radio Karibeña por abrirnos las puertas para mostrar este hermoso tema. Trabajar con Isabel es un privilegio, es una gran cantante, con un talento impresionante".

Ambos artistas coincidieron en que 'Tesoro mío' representa un trabajo hecho con amor y dedicación, y que esperan que el público lo reciba con el mismo cariño con el que ellos lo crearon. Además, anunciaron que seguirán promocionando el tema en diferentes plataformas y que ya se encuentra disponible en YouTube.

Finalmente, ante las constantes especulaciones, tanto Moisés como Isabel aclararon que están solteros y disfrutando de la vida. Resaltaron que actualmente están totalmente enfocados en sus carreras y en seguir compartiendo más música con sus seguidores.

Hace unos días, Moisés Vega anunció el fin de su matrimonio con Flavia Gómez, pero fue su esposa quien deslizó que su compañera Isabel Enríquez habría sido la causante. Ante ello, el mismo cantante salió a desmentir y ahora, la joven también salió a dar su descargo.

A través de sus redes sociales, Isabel Enríquez salió a declarar en una transmisión en vivo que nunca ha tenido una relación amorosa con Moisés Vega. Afirma que nunca ha necesitado de escándalos o shows para avanzar en su carrera musical. También aclara que lo conoce hace poco tiempo y que si los ven juntos es por tema de contrato con la misma empresa.

"Estoy súper sorprendida por lo que acaba de salir en televisión nacional. Es algo que no he querido dejarlo pasar por alto, ya que están mancillando mi imagen, mi reputación, mi carrera. Me esfuerzo todos los días y nunca he tenido la necesidad de irme por este camino, de querer armar algún tipo de show o un circo", expresó.