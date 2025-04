Isabel Enríquez se quiebra y niega haberse metido en el matrimonio de Moisés Vega: "Me siento indignada"

Hace unos días, Moisés Vega anunció el fin de su matrimonio con Flavia Gómez, pero fue su esposa quien deslizó que su compañera Isabel Enríquez habría sido la causante. Ante ello, el mismo cantante salió a desmentir y ahora, la joven también salió a dar su descargo.

A través de sus redes sociales, Isabel Enríquez salió a declarar en una transmisión en vivo que nunca ha tenido una relación amorosa con Moisés Vega. Afirma que nunca ha necesitado de escándalos o shows para avanzar en su carrera musical. También aclara que lo conoce hace poco tiempo y que si los ven juntos es por tema de contrato con la misma empresa.

"Estoy súper sorprendida por lo que acaba de salir en televisión nacional. Es algo que no he querido dejarlo pasar por alto, ya que están mancillando mi imagen, mi reputación, mi carrera. Me esfuerzo todos los días y nunca he tenido la necesidad de irme por este camino, de querer armar algún tipo de show o un circo", expresó.

Luego, la joven afirma que esto la ha afectado mucho a ella y a su familia de que la acusen de algo tan grave. Agrega que jamás se ha metido en un problema parecido y que lleva mucho tiempo soltera por decisión propia por experiencias de su vida, viviendo ahora enfocado en su carrera musical.

En el video, Isabel menciona que ha sufrido de muchos ataques porque la han apuntado ser la 'manzana de la discordia' en el matrimonio de Moisés Vega y Flavia Gómez. Ante ello, cuenta que ella viene pasando por momentos difíciles tras la pérdida de su hermano y esto le afecta mucho.

"Me han puesto un calificativo que no me corresponde. Me están echando la responsabilidad de un tema donde no tengo nada que ver. Yo salgo sobrando (...) Los que me conocen, saben que yo vengo pasando un proceso bien delicado. Saben que todavía yo no me puedo reponer de la pérdida de mi hermano. Entonces, claro que me afecta, nunca me he metido con nadie, nunca he estado envuelta en estas situaciones", añadió.