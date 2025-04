Tilsa Lozano responde si es oficial su separación con Jackson Mora: "¿Hay algún soltero?"

La popular Tilsa Lozano ha causado revuelo en la farándula desde hace muchos años y hace poco, revelaron que su esposo Jackson Mora le habría sido infiel. Ante esto, la artista dejó de verse al lado del boxeador y en su programa respondió si está oficialmente soltera.

Desde hace unas semanas, Tilsa Lozano se encuentra como co-conductora del programa nocturno 'La Noche Habla'. Es ahí que tras la salida de su compañera Laura Spoya, tuvieron de invitado a Kurt Villavicencio, quien también le estuvo realizando varias preguntas a la popular 'Vengadora'.

El popular 'Metiche' le hizo una pregunta directa a Tilsa, si últimamente habría estado llorando debido a la supuesta infidelidad de su esposo Jackson Mora en Colombia. Ante esto, la artista fue directa y respondió con todo.

"¿Es verdad que has llorado todas las noches de verano en las orillas de la playa Punta Hermosa?" , le preguntan y Tilsa responde: "Primero ubícate porque yo ya no lloro, ya no tengo 25, eso ya pasó de moda".

Después, sus compañeros en conducción le dijeron que tiene que responder si está soltera actualmente. Significando así el fin de su matrimonio con el boxeador Jackson Mora. Así mismo, la 'vengadora' respondió a su propio estilo.

Ante la pregunta, Tilsa Lozano primero se tiró al suelo y al pararse dijo: "¿Hay algún soltero? Oye escúchenme, a mí en 'El Valor de la Verdad' me pagaron un montón de plata, acá no me están pagando ni un sol, me voy. Yo no entiendo porque en este programa siempre me agarran de punto, yo ya respondí".