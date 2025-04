Tilsa Lozano, Maricris Rubio y Giselle Patrón tuvieron reencuentro de 'Las Vengadoras': "Por fin volvimos"

En el año 2012, 'Las Vengadoras' fueron todo un fenómeno en las discotecas que estaba conformado por un grupo de jóvenes que alborotaron a miles de seguidores. Es así como 13 años después, las recordadas Tilsa Lozano, Maricris Rubio y Giselle Patrón se vuelven a juntar.

La revista 'Cosas' realizó en gran reencuentro de las populares 'Las Vengadoras', aunque estaban conformadas por cinco mujeres solo se reunieron Tilsa Lozano, Maricris Rubio y Giselle Patrón. Las tres se juntaron para hablar en la nueva etapa de sus vidas que se encuentran alejadas de lo que fue su época dorada en las discotecas.

Por su parte, Tilsa Lozano dedicó unas palabras por la mujer que se ha convertido hoy después de tanto soportar, como menciona en la revista. Así mismo resalta que actualmente se encuentra en el mejor momento de su vida.

"Tengo hijos maravillosos, el apoyo de mis padres, un trabajo, vivo en un lugar que amo y estoy rodeada de personas a quienes quiero. Sé que todo lo que tengo me lo he ganado con esfuerzo. He luchado, no me he rendido, y por eso hoy puedo decir que estoy en mi mejor momento. He construido mi seguridad desde adentro, no por la apariencia o lo material, sino por la certeza de saber quién soy", añadió.