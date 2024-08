¡Se achoró! Ezio Oliva reacciona a usuario que minimizó su carrera musical: "No me conoce"

El cantante Ezio Oliva recientemente ha hecho noticia luego de haber realizado presentaciones en el extranjero y es que el artista peruano tiene una legión de seguidores que siguen de cerca cada uno de sus pasos en la música.

Sin embargo, el día de ayer el cantante publicó uno de los comentarios de un usuario que al parecer no le gusta el tipo de música de Ezio, pese a ello, el artista decidió responder fiel a su estilo.

El cantante Ezio Oliva contó mediante sus redes sociales la reacción que tuvo con un hater quien comentó sus publicaciones, lejos de enojarse por sus palabras decidió responder de la manera más creativa.

Se sabe que en el mundo de la música el artista está expuesto a todo tipo de críticas, esto ya es del conocimiento de Ezio Oliva por lo que decidió compartir con sus seguidores lo que le dijo uno de los usuarios que no es de su agrado la trayectoria musical del cantante.

Ezio Oliva responde a hater

"Qué todavía hay gente que escucha su música?", dijo el cibernauta a lo que Ezio no dudó en responder: "Si hay gente como tú que no me conoce y me escribe, imagínate la gente que sí le gusta mi música", dijo el artista.