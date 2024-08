Jorge Luna y Ricardo Mendoza anuncian su show en el Madison Square Garden: "El set más caro del YouTube"

Los creadores del programa humorístico 'Hablando Huevadas' siguen dando de qué hablar, pero en esta ocasión sorprendieron a sus seguidores al anunciar que su próximo show será en el Madison Square Garden de Nueva York. A pesar de los polémicos momentos protagonizados por ambos humoristas, el público continúa respaldándolos.

La dupla anunció su próximo show en Norteamérica e, incluso, la propia página oficial de 'Madison Square Garden' publicó acerca del evento. Conoce más detalles en la siguiente nota.

A través de las redes sociales del famoso estadio neoyorquino, que cuenta con cine, teatro, restaurante, sala de conferencias y hasta su propio canal de televisión, anunció la fecha en la que los peruanos se presentarán, para el deleite de sus fans que residen en Estados Unidos.

En ese sentido, Hablando Huevadas sigue dando de qué hablar y, en esta ocasión, prometen llevar un show único a Nueva York. "JUST ANNOUNCED: Hablando Huevadas featuring Jorge Luna & Ricardo Mendoza will come to The Garden on Fri, Sep 13! / RECIÉN ANUNCIADO: ¡Hablando Huevadas con Jorge Luna y Ricardo Mendoza llegará a The Garden el viernes 13 de septiembre!", dice el post que acompaña una imagen promocional del evento.