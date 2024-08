Cathy Sáenz asustada con el proceso que debe seguir tras ser diagnosticada con cáncer: "Me duele"

Cathy Sáenz usó sus redes sociales para contarle a sus seguidores como viene pasando el proceso de recuperación luego de haber sido diagnosticada con cáncer de mama, a pesar de que la productora aseveró estar mucho mejor afirmó que el dolor todavía es intenso.

Hace unos días la noticia del delicado estado de salud de Cathy sorprendió a propios y extraños ya que la productora se había ausentado de sus redes algún tiempo, por lo que decidió contar la verdad de lo que viene atravesando.

Cathy Sáenz revela estar asustada

La productora de Esto es guerra Cathy Sáenz nuevamente reapareció en sus redes sociales para brindar detalle de lo que viene atravesando luego de confirmar que padece de cáncer.

Cathy confesó que si bien es cierto ya asimiló el diagnóstico que tenía y que ahora solo le queda cumplir con la radioterapias para ellas una sensación de mucha incertidumbre y algo de temor sin embargo no deja que estas emociones la dominen y se mantiene positiva para vencer esta enfermedad.

"Sé que está pendiente contarles cómo ha sido el proceso. Es muy loco lo que siento, es como un sube y baja de emociones, hay días buenos, días no tan buenos. Trato de entenderme, de saber que es normal. Todos los días tomo consciencia y agradezco a Dios por estar aquí caminando", dijo la también actriz.

Luego de visitar al doctor Cathy confesó que todavía siente mucho dolor en la herida debido a que todavía falta cicatrizar para iniciar sus radioterapias, sin embargo, reiteró que con buen humor logrará poco a poco superar y vencer el cáncer.

Cathy Sáenz revela que es difícil afrontar el diagnóstico de cáncer de mama🙁🤧 pic.twitter.com/xAFZZuYjlE — Nicole (@Nicole977446222) August 9, 2024

"Ya saliendo de mi cita con el médico, ya empiezan mis sesiones de radioterapia. Todavía el dolor me dice que es porque hay un tema de inflamación en la cicatriz, que esto va ser un proceso un poquito largo y tenemos que tener paciencia, tengo que tener actitud positiva, todo depende de eso, necesito que mi sistema inmunológico esté arriba. Me da de todo, me da alegría que esto esté ya en proceso y que en algún momento esté por terminar pero también me asusta", dijo la productora conmovida.

Esta situación ha hecho que Cathy Sáenz esté mucho más sensible de lo normal por lo que también reveló que durante su visita a la clínica en el momento de la salida una mujer se le acercó solo para preguntarle cómo se sentía a lo que la productora no le pudo mentir y confesó que no se siente del todo bien, pero pese a ello, trata de tomar las cosas de manera optimista.

"Hoy una señora se me acercó y me dijo '¿Cathy, estás bien?' y yo le dije 'no tanto...'. Me agarró en un momento en el que no pude decirle que sí, la sentí con tanta honestidad. Le dije que me dolía y que eso me tiene de mal humor. Me abrazó, fue increíble, hablamos un rato, me contó que ella había pasado por algo parecido, mi cuerpo se relajó y pasó el dolor", comentó.

Finalmente, Sáenz recalcó que es muy importante los chequeos anuales de descarte de cáncer e incluso tener un seguro que proteja a todo aquel que padezca con esta enfermedad ya que considera que el cáncer es bastante caro de tratar.

Incluso agradeció a todos sus amigos que se han preocupado por ella a través de sus redes sociales quienes no han dejado de enviarle mensajes alentadores y positivos.

Cathy Sáenz revela que padece de cáncer

A través de sus redes sociales, Cathy Sáenz publicó un extenso comunicado en donde revela que padece de cáncer de mama y que actualmente se encuentra centrada en sus radioterapias a fin de alcanzar su pronta recuperación. De igual forma, no dudó en agradecer el apoyo de sus seguidores y familiares por este difícil momento.





"Durante los últimos días, muchos de ustedes me han preguntado qué tengo, qué me pasa. He decidido que es momento de contarles: Hace dos semanas, me operaron de cáncer a la mama. La operación fue un éxito y lograron retirar toda la lesión", dijo la exproductora de 'Esto es guerra' y 'Combate' en un inicio.

Es así que la actriz confesó que lo que sigue son los procedimientos de radioterapia para eliminar cualquier rastro de cáncer que pueda amenazar su vida.

"Ahora toca un procedimiento inevitable; las radioterapias. Es por eso que me tomaré un tiempo... hay prioridades en esta vida y la salud es una de ellas. Quiero descansar, para poder recuperarme al 100%. Estoy bien y sé que lo seguiré estando. Agradezco infinitamente el apoyo de mi familia, de mis amigos, de mis hermanas, de la vida, de mi novio. Y sé que, después de este mensaje, ¡también agradeceré su apoyo y energía bonita!", continuó Sáenz.

Por el momento Cathy Sáenz se mantiene alejada de las pantallas para enfocarse en su correcta recuperación para volver a hacer lo que más le gusta y es que la productora tiene a cargo diversos proyectos y uno de ellos es junto a Jorge Luna y Ricardo Mendoza.