Magaly cuestiona a Katia Palma como la nueva conductora de 'EEG': "Va a tener que asumir el peso de la conducción sola"

En el último programa de 'Magaly Tv la Firme' la conductora cuestionó el reciente ingreso de Katia Palma como la nueva conductora de 'Esto es Guerra' y es que según la popular 'Urraca' el puesto le puede quedar grande si no mantiene la chispa que la caracterizaba cuando compartía el rol junto a Johanna San Miguel.

Como se sabe el día de ayer Katia Palma fue presentada por todo lo alto en el programa reality por Renzo Schuller sorprendiendo a los competidores gratamente ya que la actriz ya había estado con anterioridad en el programa.

Asimismo, la conductora recalcó que la vibra que emana Katia Palma no es la misma que la de Renzo, por ello, será un reto que ambos logren complementarse para mantener al público pegado al programa con la misma emoción.

"Lo que a mí me preocupa es que Katia no va a tener un partner porque Renzo Schuller ha demostrado a lo largo de este tiempo que él no ayuda a nadie, no tiene los recursos necesarios como para complementar la complejidad y la espontaneidad que Katia Palma sí tiene" , agregó.

Por otro lado, la periodista aseguró que no sabe como será el futuro del programa ya que la química entre Katia y Renzo debe fluir con naturalidad y sin disfuerzos para crear el mismo ambiente que Johanna San Miguel y el examigo de Gian Piero Díaz.

Hasta el momento Katia se ha dejado ver emocionada por esta nueva oportunidad en el programa reality que dicho sea de paso el rating ya no es el mismo que años pasados según la conductora.

Las características de Katia Palma habrían sido suficientes para que la producción decidiera darle este rol de suma importancia a humorista quien ya está familiarizada con la conducción de programas debido a su larga trayectoria.

Al hacer su ingreso al set, 'combatientes' y 'guerreros' se quedaron sorprendidos ya que no esperaban que la humorista vuelva al programa pero esta vez para quedarse.

Seguidamente, Katia decidió dejar de lado las bromas y agradecer a la producción la oportunidad de pertenecer una vez más al reality el cual le permitió ganarse una vez más el cariño de todos los peruanos.

"Estoy emocionada. Gracias Peter, no quiero que me digan el reemplazo de Johanna San Miguel. He venido a quedarme. Si vienen después con el berrinche 'extraño a los guerreros', no, me vengo a quedar. Yo me quedo aquí", acotó.