Gian Piero Díaz y su sorpresivo mensaje en medio de especulaciones sobre su regreso a 'EEG' ¿Vuelve?

Luego de que Johanna San Miguel se despidiera de la conducción del reality de competencia 'Esto es Guerra', muchos usuarios empezaron a especular sobre el posible regreso de Gian Piero Díaz a la conducción del programa. Ante ello, el conductor de televisión dejó un sorpresivo mensaje en sus redes sociales.

De esa forma, Gian Piero Díaz despejó las dudas de los fanáticos que esperaban que vuelva al reality de competencia de América Televisión. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El conductor de televisión Gian Piero Díaz ha vuelto a ser vinculado a Esto es Guerra luego de la salida de Johanna San Miguel del programa. En ese sentido, muchos usuarios en redes sociales empezaron a especular sobre un posible regreso del popular 'pipi' al reality de América Televisión.

Incluso, durante el programa 'Esto es Guerra', el popular 'Mister G' bromeó con Renzo Schuller sobre quién sería el nuevo conductor tras la salida de Johanna San Miguel, pues mucho se ha especulado al respecto. No obstante, con el mensaje compartido por Gian Piero Díaz no quedaría duda alguna.

Tras ello, queda claro que Gian Piero Díaz continúa enfocado en su programa descartando por completo regresar a Esto es Guerra como el reemplazo de Johanna San Miguel en la competencia.

Tras la salida de Johanna San Miguel de 'Esto es Guerra' muchos se preguntan sobre quién sería el reemplazo de la icónica 'mamá leona'. Ante ello, varios nombres empezaron a sonar fuerte en las redes sociales, entre ellos Katia Palma, Jazmín Pinedo, Mathias Brivio, María Pía Copello, entre otros.

Cabe resaltar que muchos tenían esperanza de que Gian Piero Díaz sea quien vuelva a la conducción del programa, no obstante, esto ha quedado totalmente descartado. Por otro lado, el propio Renzo Schuller decidió pronunciarse sobre el nuevo conductor del programa y pidió respeto tras la salida de su compañera San Miguel.

"Bajo siete llaves tienen el nombre de la persona que vendría a conducir aquí conmigo. He visto bastante movimiento, tapaban todo, no me dejaban ver. Yo solo le digo a la producción algo. Ustedes saben que soy muy tranquilo, no me gustan las fricciones, pero acá hay un tema de respeto", acotó Renzo Schuller.