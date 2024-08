Kimberly García se pronuncia tras casi ganar la medalla olímpica en París 2024: "Lo di todo"

Los atletas peruanos Kimberly García y César Rodríguez hicieron historia al obtener el cuarto lugar en la maratón de marcha por relevo mixto en los Juegos Olímpicos de París 2024. Con este logro, la delegación nacional sumó su sexto diploma en la competencia internacional.

Sin embargo, la atleta Kimberly García lamentó no haber logrado el objetivo inicial de conseguir el podio en la competencia, la cual causó polémica en los usuarios. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Tras finalizar la competencia en la maratón de marcha por relevo de los Juegos Olímpicos París 2024, Kimberly García y César Rodríguez se pronunciaron sobre su participación. A pesar de no lograr el objetivo inicial de conseguir el podio, los deportistas expresaron su gratitud hacia el pueblo peruano por el apoyo recibido.

"En realidad muy contentos, porque hemos visto a muchos peruanos alentándonos y eso nos ayuda bastante. No estoy tan satisfecho con el resultado, quedamos en cuarto lugar y nosotros estábamos buscando ubicarnos entre los tres primeros. "Lamentablemente esto no se dio y también dependíamos de un jueceo, que de mí parte creo que no ha sido tan justo", sostuvo en un inicio César Rodríguez.