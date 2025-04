Yahaira responde sobre salida con Luis Fernando, ex saliente de Pamela López: Esto dijo

Hace unos días, 'Magaly TV La Firme' reveló imágenes de la cantante Yahaira Plasencia y Luis Fernando Rodríguez saliendo de un restaurante de madrugada. Es así como ahora la 'Patrona' salió aclarar sobre aquella salida con el ex saliente de Pamela López.

Durante una entrevista en 'Amor y Fuego', la salsera Yahaira Plasencia fue abordada por las cámaras del programa donde fue consultada sobre su relación con Luis Fernando Rodríguez. Es así como afirmó que conoció a 'El Diablo' porque comparten el mismo círculo de amigos, e incluso agrega que fue Peter Fajardo quien los presentó hace mucho tiempo.

La salsera dejó en claro que son solamente amigos y que no ve nada de malo que se hayan encontrado en el restaurante donde también estuvo su hermano. Así mismo, el exsaliente de Pamela López también fue consultada por la 'Patrona' y afirma que efectivamente se conocen por el productor Peter Fajardo.

Después, la cantante de salsa fue consultada por el aspecto físico de 'El Diablo'. Ante eso, Plasencia no quiso responder afirmando nuevamente su amistad. Así mismo dejó en claro a los medios que no desea que le busquen pareja ya que esta bien disfrutando su soltería.

"¿Qué te parece Luis Fernando físicamente?", le pregunta el reportero y Yahaira dice: "No tengo por qué responderte a eso, ya te dije que somos amigos. No me busquen pareja porque estoy así tranquila, me pueden ver con él o con otras personas tengo muchos amigos. Que me hayan agarrado ahora ahí, es de pura casualidad".