Mario Irivarren se defiende tras confesiones de Elías Montalvo: "No lo he tratado con desprecio"

En la última edición de 'El Valor de la Verdad', Elías Montalvo afirmó que varios chicas de 'Esto Es Guerra' lo ignoraban. Es así como Mario Irivarren, mencionado dentro de esta lista, sale a defenderse mostrando conversaciones donde se muestra que tenían una amistad.

Durante su podcast 'Good Time' donde Mario Irivarren comparte locución con Laura Spoya y Gerardo, el ex chico reality salió aclarar todo lo que dijo Elías Montalvo. Así mismo señala defendiéndose que nunca despreció al chico y que lo trató como siempre trataba a todos los que pasaron en el programa reality.

"Lo que relata nunca sucedió durante el tiempo en que Elías estuvo en el programa. He tenido la misma relación de buena onda con todos mis compañeros, por los que han pasado en el programa. En ningún momento recuerdo haberlo tratado con desprecio o ignorado de manera distante a Elías. No tengo, ni he tenido ningún problema (con él)", expresó.

Es así como luego de ver las declaraciones de Elías Montalvo nuevamente en el podcast, Irivarren decidió mostrar las conversaciones que mantuvo con el ex chico reality desde octubre de 2021. En los chat se puede ver que ambos se escriben y molestan como amigos, se responden historias y se envían varios emoticones de risas.

Ante esas pruebas, Mario Irivarren revela que si fuera cierto lo dicho por Elías, no habría ese tipo de conversaciones de 'patas' en Instagram. Luego, comenta que en ningún momento fue discriminatorio, ya que mantenía una buena relación de compañerismo dentro del programa.

"Esa no es la actitud con alguien que te ignora ¿Esos chats tú ves que lo ignoro, lo discrimino? ¿No sé desde qué punto de vista de Elías, soy discriminador?. Lo llevan por el otro lado bien de clasismo, cuando no tiene nada que ver, yo no tenía idea de dónde era Elías, no sería un factor que influya. No exista tal trato despectivo. Yo tenía una buena amistad con él, no recuerdo un universo donde yo lo ignoraba", dijo finalmente.