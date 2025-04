Ale Venturo desmiente a Laura Spoya sobre supuesta infidelidad de Rodrigo Cuba: "No es cierto"

Tras anunciar su separación, Rodrigo Cuba y Ale Venturo han vuelto al centro de atención, especialmente luego de que surgieran versiones sobre una presunta infidelidad del futbolista con la modelo Valery Revello. Estas especulaciones tomaron fuerza a raíz de comentarios de Laura Spoya, por lo que Ale salió a responder.

Ale Venturo responde a Laura Spoya

El programa 'Amor y Fuego' presentó recientemente un informe en el que se hablaba de posibles indirectas en redes entre Ale Venturo y Rodrigo Cuba, lo cual avivó los rumores. No obstante, el foco se centró en las declaraciones de Laura Spoya, quien aseguró tener "información de primera mano" sobre una supuesta infidelidad del futbolista con Valery Revello.

La polémica cobró fuerza ya que en el pasado la expareja habría tenido diferencias relacionadas con la modelo. Ante el revuelo, el equipo del programa se comunicó directamente con Ale Venturo a través de WhatsApp, y su respuesta fue clara.

"No es cierto", escribió, desmintiendo así cualquier rumor sobre una infidelidad por parte de Cuba.

El 'Gato' Cuba también defiende su posición

Por su parte, Rodrigo Cuba no se quedó callado y salió a defenderse públicamente, tras la difusión de las acusaciones de Laura Spoya. El futbolista recurrió a las pruebas para desmentir la versión de la modelo, mostrando los chats entre él y Ale Venturo, donde la empresaria también desmentía a Spoya.

"Rodrigo, ya le dije a Laura que se calle la boca, que por qué ha dicho eso", escribió Ale en los mensajes que Cuba mostró públicamente.

Además, Cuba insistió en que no existió ninguna infidelidad con Valery Revello y que su separación no se debió a una tercera persona. En una entrevista con 'América Hoy', aclaró su versión desmintiendo la versión dada por la ex miss Perú.

La periodista fue directa y le preguntó: "¿Le fuiste infiel a Ale con Valery Revello?", a lo que Cuba respondió firme: "No". Insistiendo en el tema, le consultaron si la separación fue por culpa de una tercera persona. Rodrigo aclaró: "No es por una tercera persona. Saludos, Verónica, te dejo", cerrando el tema.

Tanto Ale Venturo como Rodrigo Cuba han desmentido los rumores que apuntaban a una infidelidad con Valery Revello. A pesar de los comentarios de Laura Spoya, ambos han sido contundentes en afirmar que no hubo traición y han mostrado pruebas para respaldar su versión, dejando en claro que su separación obedece a otros motivos personales.