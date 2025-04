Rodrigo 'Gato' Cuba fue captado ingresando a casa de Ale Venturo tras su separación: ¿Qué dijo?

Luego de anunciar públicamente el fin de su relación, Rodrigo Cuba y Ale Venturo nuevamente están en el centro de la polémica. En esta ocasión, las cámaras de un programa de espectáculos captaron al futbolista ingresando a la casa de su expareja, lo que ha generado rumores sobre una posible reconciliación. Como se recuerda, ambos comparten la crianza de una hija, razón que los mantiene en constante comunicación.

Durante la última edición del programa 'Amor y Fuego', Rodrigo Cuba fue abordado por la prensa, quienes le consultaron si existía la posibilidad de que Ale Venturo lo invite a una conciliación tras su separación. Sin embargo, el deportista respondió brevemente y sin dar mayores detalles.

"(Te va a invitar a conciliar nuevamente, nos ha llegado esa información) No sé la verdad", expresó el popular 'Gato' Cuba.

Asimismo, el futbolista evitó referirse a las razones que motivaron su ruptura sentimental con la empresaria. Aunque diversas imágenes en redes sociales los muestran juntos en algunas ocasiones, Cuba fue enfático en aclarar que no hablará del tema con los medios.

"No tengo nada que declarar con ustedes (...). No tengo nada que decir. Yo respeto tu trabajo, pero no voy a declarar, ya te lo dije", manifestó ante las cámaras.