Estadio Monumental: ¿La cancha podrá albergar el partido Universitario vs. Sport Boys?

Causa mucha intriga el conocer en qué condiciones se encuentra el Estadio Monumental de Ate previo al Universitario vs. Sport Boys, pues como se recordará la Federación Peruana de Fútbol (FPF) descalificó la cancha de los cremas para el sonado encuentro entre Perú y Colombia, que el último viernes 6 de septiembre finalmente se llevó a cabo en el Estadio Nacional.

La cancha a poco del Universitario vs. Sport Boys

El Estadio Monumental no pudo ser escenario del choque Perú vs. Colombia tras no recibir el visto bueno de la FPF. Sin embargo, ahora llega una noticia que alivia a los de Universitario de Deportes, ya que se conoció que la situación ha cambiado.

La cancha de los cremas ha pasado por una serie de mejoras y actualmente el recinto luce en óptimas condiciones para poder recibir al Sport Boys y albergar el partido que se desarrollará el próximo miércoles 18 de septiembre, en el marco de la décima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1.

Como se recordará, la FPF había considerado usar el estadio de Ate Vitarte para que se dispute el encuentro entre Perú vs. Colombia por las eliminatorias mundialistas. Sin embargo, al final decidió utilizar el Estadio Nacional debido a que el recinto crema no reunía las condiciones necesarias.

Universitario disputó su centenario con gran entusiasmo, pero la reunión de la hinchada no permitió que se considerara el estadio para los siguientes encuentros. No obstante, tras superarse este impase, el club merengue ya se prepara para sus próximos encuentros deportivos.

Homenaje a Roberto Chale en el Monumental

El Club Universitario de Deportes rindió un emotivo homenaje a Roberto Chale, leyenda del fútbol peruano que falleció el último martes 10 de septiembre a los 77 años. La ceremonia se realizó el jueves 12 de septiembre a las 11:00 a. m. en el Estadio Monumental de Ate y estuvo abierta al público para que la hinchada crema pueda despedirse de su ídolo.

"Invitamos a la hinchada crema a participar del homenaje de cuerpo presente", escribió el cuadro merengue en su cuenta oficial de X (antes Twitter), confirmando los detalles del evento en honor al 'Niño Terrible', quien dejó una huella imborrable en el club y en el fútbol nacional.

Además, desde la mañana del miércoles, las banderas del club han estado ondeando a media asta en el 'Coloso de Ate' y en la sede de Lolo Fernández, como un símbolo de respeto y luto por la partida de Chale. Ahora, tras dicho emotivo homenaje, el Estadio Monumental se prepara para albergar el partido Universitario vs. Sport Boys.