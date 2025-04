Pamela Franco tras el amiste de Pamela López y Marisol: "Yo me dedico a trabajar"

Pamela Franco fue consultada por la prensa sobre el abrazo entre Pamela López y Marisol, luego de la polémica que ambas vivieron por Christian Cueva. La cantante fue clara y, sin entrar en detalles, dejó una firme respuesta.

El último fin de semana, las cámaras de "América Hoy" estuvieron en una presentación de Pamela Franco y no desaprovecharon la oportunidad para preguntarle sobre el encuentro entre Pamela López y Marisol. Ambas habían tenido enfrentamientos por el caso de Christian Cueva, pero decidieron darse un fuerte abrazo durante el programa "Esta noche", dejando atrás las diferencias.

Cuando la reportera le consultó a Pamela Franco si le sorprendió el amiste entre Pamela López y Marisol, la cantante prefirió no dar mayores declaraciones. Se quedó viendo a la cámara fijamente y siguió atenta a sus fans que le pedían fotos en el evento.

Sin embargo, Pamela no se quedó completamente en silencio. Cuando le hicieron una pregunta relacionada; es decir, si no tenía nada en contra de Marisol, Franco contestó de manera breve pero directa: "Estoy trabajando hermana. Yo me dedico a trabajar". Con esta frase, dejó claro que prefiere enfocarse en su carrera musical y no en las polémicas que la rodean.