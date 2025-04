Pamela López ENCARA a Marisol por chats subidos de tono con Christian Cueva: "Él no era tu amigo"

El encuentro de Marisol y Pamela López fue uno de los más esperados del fin de semana, y se hizo realidad gracias a La Chola Chabuca, quien organizó la reunión en su estudio de televisión para que pudieran enfrentarse cara a cara por sus vinculaciones con Christian Cueva.

Marisol había sido invitada por Ernesto Pimentel para una entrevista musical. Sin embargo, en medio de la conversación, él le propuso tener un encuentro cara a cara con Pamela López, y la popular 'Faraona de la Cumbia' aceptó.

Pamela López hizo su ingreso y rápidamente empezaron a tocar el tema de Christian Cueva. La cantante, en todo momento, negó haber tenido una relación clandestina con el futbolista y se lo dijo directamente a Pamela López, quien la miraba atentamente.

Cuando llegó el momento de que la influencer haga su descargo, indicó que sí cree en la versión de Marisol. Sin embargo, la reprochó por mantener conversaciones subidas de tono con su expareja, indicando que eso no era correcto ya que ella tenía conocimiento de que estaban casados.

Pamela López, muy sorprendida, dijo que se impactó cuando Marisol decidió exponer los chats que tenía con Christian Cueva, ya que desconocía el nivel de confianza que habían tenido, debido a que el futbolista siempre ocultaba sus amistades e incluso decía no conocerlas.

"Seguramente no solamente a ti, sino a muchas chicas escribió de la misma forma. Alguna, seguramente, lo bloqueó. Yo no creo que eso sea una amistad, porque un amigo no te escribe de esa manera (...) Yo creo que tampoco vamos a tapar el sol con un dedo: él tuvo otras intenciones. No era tu amigo, definitivamente, después de todo lo que sucedió", sentenció.