Pamela Franco envía tierno mensaje de amor a Christian Cueva: "Es una persona con un gran corazón"

Pamela Franco sorprendió a sus seguidores con una aparición especial en el programa "El reventón de verano", donde además de cantar y encender el escenario, se dio un momento para hablar de su vida sentimental. La cantante aprovechó las cámaras para dedicarle un emotivo mensaje a Christian Cueva.

Durante la entrevista en vivo, Pamela fue consultada sobre su relación con el futbolista. Sin entrar en detalles, dejó en claro que tiene un cariño muy especial por él. La cantante resaltó la calidad humana de Christian, a quien definió como una persona con un corazón noble y mucho talento por delante.

Pamela explicó que, pese a las constantes preguntas sobre su pareja, prefiere mantenerse al margen de las polémicas. Sin embargo, en esta ocasión hizo una excepción para destacar las virtudes del jugador, recordando que su esencia fue lo que la enamoró desde el inicio de su relación.

"¿Qué le puedo decir? Él es una gran persona, esté yo o no en su vida. Le he dicho que es una persona con un bonito corazón, por eso me enamoré de él", indicó.