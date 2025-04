¿Indirecta? Vanessa Pumarica sobre relación de Pamela López y Paul Michael: "Jamás me metería con un chico"

Vanessa Pumarica, conocida por su cercanía con Pamela Franco, ha salido nuevamente en defensa de su amiga. En esta ocasión, la cantante no dudó en pronunciarse sobre la relación que Pamela López mantiene con el joven salsero Paul Michael, generando controversia con sus declaraciones.

Durante la reciente emisión del programa 'Amor y Fuego', se difundieron imágenes de Pamela Franco asistiendo a un evento de salsa en el Estadio Nacional, acompañada por Vanessa Pumarica. Sin embargo, ambas vivieron un momento incómodo cuando algunos asistentes mencionaron el nombre de Pamela López, generando tensión en el lugar.

A pesar de la situación, lo que más llamó la atención fue la opinión de Pumarica sobre el romance de López y Paul Michael. La artista dejó en claro que jamás iniciaría una relación con alguien mucho más joven, y menos si esa persona tiene antecedentes de agresión.

"Pobrecita, particularmente jamás me metería... yo tengo un hijo de 20 años. Yo jamás me metería con un chico ni de 20 ni de 25. Ha salido el historial de agresión de él, peor todavía. Cada quien escoge lo que quiere, cada uno toma sus decisiones", expresó.

En una entrevista con 'Todo se Filtra', los reporteros entrevistaron a la mejor amiga de Pamela Franco, Vanessa Pumarica. La artista ha sorprendido que siempre estará apoyando a la cantante de cumbia en las buenas y las malas.

Durante las últimas, Pamela López se encuentra nuevamente en el ojo público al ser captada con su nuevo saliente Paul Michael. El joven salsero tiene solo 26 años y han sido ampayados en distintos centros nocturnos. Ante esto, Pumarica opina de que el cantante sería el amante, conociendo que la influencer está aún casada con Christian Cueva. Así mismo, Paul Michael sigue casado con la madre de su hija.

"Él está casada con ella, ella (López) está casada, está con un chico, ya pues entonces es su amante el chico. Ella es casada y ¿Él quién es?", expresó. Aunque luego no dudó en especular más cosas sobre Pamela López en Trujillo: "Se dicen muchas cosas, hablan muchas cosas, por redes nos escriben un montón de cosas. No hay pruebas, yo no vivo en Trujillo, ahí dicen muchas cosas. ella no es una 'perita en dulce'".