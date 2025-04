Vanessa Pumarica arremete contra Pamela López y el salsero Paul Michael: "Es su amante"

Como se conoce, Vanessa Pumarica es la mejor amiga de Pamela Franco y siempre sale a su defensa cuando la atacan. Ahora, salió a opinar sobre la relación que Pamela López viene exponiendo con su joven cantante Paul Michael.

En una entrevista con 'Todo se Filtra', los reporteros entrevistaron a la mejor amiga de Pamela Franco, Vanessa Pumarica. La artista ha sorprendido que siempre estará apoyando a la cantante de cumbia en las buenas y las malas.

Durante las últimas, Pamela López se encuentra nuevamente en el ojo público al ser captada con su nuevo saliente Paul Michael. El joven salsero tiene solo 26 años y han sido ampayados en distintos centros nocturnos. Ante esto, Pumarica opina de que el cantante sería el amante, conociendo que la influencer está aún casada con Christian Cueva. Así mismo, Paul Michael sigue casado con la madre de su hija.

"Él está casada con ella, ella (López) está casada, está con un chico, ya pues entonces es su amante el chico. Ella es casada y ¿Él quién es?", expresó. Aunque luego no dudó en especular más cosas sobre Pamela López en Trujillo: "Se dicen muchas cosas, hablan muchas cosas, por redes nos escriben un montón de cosas. No hay pruebas, yo no vivo en Trujillo, ahí dicen muchas cosas. ella no es una 'perita en dulce'".