Alfredo Zambrano se divierte en karaoke mientras que Magaly estaba de viaje por su cumpleaños, revela 'AyF'

La conductora Magaly Medina es una de las figuras de la televisión más icónicas del Perú, que se encuentra casada con el notario Alfredo Zambrano. Lo que llamó la atención, es que él no estuvo acompañando a la 'urraca' en viaje por su cumpleaños.

Alfredo Zambrano se madruga en karaoke

Según reveló el programa de 'Amor y Fuego', el esposo de Magaly Medina brilló por su ausencia en el viaje de la conductora a la selva por su cumpleaños. Sus cámaras estuvieron atrás del notario y lo captaron con Carlos Canales, alcalde de Miraflores, en el 'Pub Karaoke' en El Polo que sería el mismo centro nocturno que promocionaba 'Chibolín' como suyo.

En el programa de espectáculos, revelaron que fue cerca de las 2:00 a.m. que salió de este lugar nocturno y según los reporteros del programa, el notario se encontraba un poco pasado de copas. Incluso, trataron de buscar su declaración de por qué no acompañó a su esposa por su cumpleaños y no contestó.

"Celebrando el cumpleaños de su esposa, sin su esposa", le dice el reportero y Zambrano responde: "¿Ah? ¿Por qué?". Finalmente, antes de arrancar el auto, le vuelve a preguntar: "¿Por qué no viajó con su esposa Magaly?".

Magaly Medina celebra su cumpleaños

Magaly Medina viajó a Puerto Maldonado junto a varios familiares y algunos amistades cercanos. A través de sus redes sociales compartió cada momento que disfrutó con los suyos, aunque muchos seguidores expresaron la falta de su esposo Alfredo Zambrano.

Incluso horas antes de celebrar su cumpleaños, ahora la conductora compartió un mensaje curioso sobre su vida actualmente. Esto ha avivado una posible distanciamiento entre la pareja, según revelan los reporteros del programa 'Amor y Fuego'.

"A solo unas horas de mi cumpleaños, me encuentro plena y dichosa viviendo con prisa sin mirar atrás y sin pedir permiso, porque no sé cuánto de ruta me queda por recorrer. Amo mi vida tal y como está ahora, adoro mis heridas de mil batallas y beso mis cicatrices. Pero sobre todo, agradezco a quienes hoy incondicionalmente me dan su amor y amistad", expresó en sus redes.

Aunque después de su viaje, Magaly Medina publicó un video junto a su esposo en una cena luciéndose juntos. Aún así para los reporteros del programa 'Amor y Fuego', creen que es muy raro que el notario Alfredo Zambrano no haya acompañado a la conductora de televisión a su viaje por su cumpleaños.