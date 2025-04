Xiomy Kanashiro responde tras ser comparada físicamente con Yahaira: "Somos muy distintas"

Desde que Jefferson Farfán oficializó a Xiomy Kanashiro, muchos usuarios la han comparado con la ex Yahaira Plasencia. Ante eso, la bailarina salió a responder y afirma que realmente son muy distintas en lo físico y personalidad.

A través de una entrevista para el Diario Extra, Xiomy Kanashiro salió a declarar sobre el parecido físico que tendría con la expareja de Jefferson Farfán, Yahaira Plasencia. En su respuesta comenta que realmente son diferentes y no se parecen más que el cabello y un poco en las cejas.

"Realmente no me interesa las comparaciones con ella, pero de verdad somos distintas en lo físico, también en la personalidad. De repente nos parecemos un poco en las cejas, el cabello, aunque no de los ojos", expresó.