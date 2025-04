Expareja de Paul Michael lo acusa de agresivo y advierte a Pamela López: "Me rompió el teléfono, que se cuide"

Pamela López, quien en las últimas semanas ha estado en el centro de la atención por su cercanía con Paul Michael, integrante de Combinación de la Habana, ahora enfrenta nuevas advertencias sobre su relación. Un programa de televisión contactó a la expareja del salsero, quien reveló detalles preocupantes sobre su comportamiento.

Expareja de Paul Michael lo señala como agresivo

En una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Kiara Montero, expareja del salsero, habló sobre su relación con él, la cual se extendió desde finales de 2024 hasta febrero de este año. La joven de 21 años lo acusó de haber sido agresivo en varias ocasiones, relatando un episodio en particular.

"Me hizo una escena de celos fuertísima, preguntándome con quién estaba en el baño cuando estuvimos en una casa de campo. Luego, él se mete al cuarto a desnudarse y había una chica. Me dijeron que no pasó nada porque la chica es una conocida mía. Ella se hartó y se fue del cuarto", comentó Montero.

Además, según su testimonio, en esa misma ocasión, Paul Michael le rompió el celular tras una discusión. Asimismo, mencionó que hubo otro incidente similar durante su relación y que incluso le fue infiel.

"Me quitó el teléfono y lo rompió. El que tengo ahora es otro. Me sacó la vuelta dos veces: la primera no está comprobada y la segunda fue con la prima de Percy, un amigo de él", declaró la joven, quien también envió un mensaje a Pamela López. "Que se cuide mucho porque ella ha pasado por muchas cosas, y volverlas a vivir no es recomendable. En mi caso, no lo haría. Él quería regresar conmigo", agregó.

¿Paul Michael usa las mismas frases con todas sus parejas?

Durante la entrevista, Montero también mostró conversaciones que mantuvo con el cantante cuando aún estaban juntos. Lo que más llamó la atención fue descubrir que Paul Michael la llamaba "Mi princesita", el mismo apelativo que usa públicamente para referirse a Pamela López.

"¿Tienes alguna conversación con él?", le preguntaron en el reportero. "Sí, incluso me decía 'Mi princesita', como ahora le dice a la señora Pamela López", respondió.

Montero también reveló que Paul Michael la presentó ante la orquesta como su pareja en ese momento, lo que la sorprendió porque no habían formalizado su relación. Por otro lado, la joven, insinuó que el cantante tenía ambiciones de hacerse conocido en el mundo del espectáculo.

"Hemos compartido varios momentos juntos. La orquesta me conocía como su novia en ese momento porque él me presentó y yo me sorprendí, si todavía no me había dicho la palabra para estar", afirmó.

Las declaraciones de Kiara Montero han generado dudas sobre la relación entre Pamela López y Paul Michael. Mientras la influencer disfruta de su nuevo romance, las advertencias de la expareja del salsero podrían ser una señal de alerta sobre su comportamiento y sus intenciones en el medio artístico.