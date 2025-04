Paul Michael, saliente de Pamela López, anuncia su salida de 'CDLH' ¿Se lanzará como solista?

Desde hace unas semanas, el nombre de Paul Michael ha sonado con fuerza en la farándula desde que empezó a salir con Pamela López. Es así como ahora el cantante anunció que ya no formará parte de la Combinación de la Habana.

Por medio de un comunicado en sus redes sociales, Paul Michael anunció que oficialmente ya no forma parte de la agrupación Combinación de la Habana. Como se recuerda, el joven ingreso a este grupo de salsa por medio de un concurso en tv en setiembre de 2024.

Después de seis meses dentro de 'CDLH', el nuevo saliente de Pamela López anunció que ya no forma parte del grupo. Así mismo afirmó que no fue fácil la decisión y tiene mucha gratitud hacia sus compañeros, ya que ha decidido tomar un nuevo camino para su carrera musical.

"A partir de hoy he decidido tomar un nuevo camino y, por ello, ya no formo parte de la orquesta. Esta decisión no ha sido fácil, pero me llena de gratitud por cada momento compartido con mis compañeros y con ustedes mi público, seguidores, amigos y colegas. Por respeto a todos quiero hacer público esta noticia, ya que he recibido numerosas consultas al respecto en las últimas semanas", añadió.