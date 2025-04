Tenchy Ugaz responde si le fue infiel a Sara Manrique con Pamela López: "Doy la cara"

El último domingo, Melissa Klug reveló que Christian Cueva le reveló que Pamela López habría sido la amante de Tenchy Ugaz cuando estaba con Sara Manrique. Ante esto, el exfutbolista salió aclarar todo lo sucedido en un programa de tv.

En comunicación con 'Metiche' del programa 'Prendete', Tenchy Ugaz contestó algunas respuestas del reportero donde habla la relación que ha tenido con Christian Cueva y con Pamela López. Primero, comentó a contar que si ha entablado conversaciones con el 'Aladino'.

Luego de las declaraciones de Melissa Klug, Tenchy Ugaz decidió hablar y expresó que niega por completo que haya tenido algún tipo de relación amorosa con Pamela López. Ya que solo ellos tendrían una relación amical que se formó hace muchos años por amigos en común en Trujillo.

"Me sorprendió. Primero para confirmar que con la señora Pamela López no he tenido nada que ver, solamente es el tema de amistad en el año 2005 y 2006 que coincidimos con amigos en común en Trujillo, de ahí nació la amistad. Si tengo algo que ocultar no contesto, pero salgo hablar porque yo no tengo nada que ocultar y doy la cara", expresó.