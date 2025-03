Metiche critica a la madre de Milett Figueroa por recibir premio: "¿En qué ha colaborado con la sociedad peruana?"

Desde que Milett Figueroa ha ganado gran fama en Argentina y su relación con Marcelo Tinelli, ha resaltado la imagen de su madre Doña Martha Valcárcel. Ahora, la señora acaba de recibir un premio por el Día de la Mujer, pero esto fue criticado por el conductor Kurt Villavicencio, más conocido como 'Metiche'.

El pasado 5 de marzo, se llevó a cabo el evento 'The Evires Award - Mujer Exitosa 2025', donde se celebró el Día Internacional de la Mujer con un evento empresarial reconociendo a grandes figuras peruanas. Entre ellas, premiaron a la madre de Milett Figueroa, Doña Martha Valcárcel. Este reconocimiento a la señora no habría sido del agrado de Kurt Villavicencio poniendo en duda los logros que habría tenido para recibir el premio.

"No me voy a calmar ¿A quién le ha ganado la señora Martha Valcárcel en la sociedad peruana para recibir un premio por el Día de la Mujer? Díganme si la señora pertenece al ambiente de los espectáculos, deportivo o al empresarial. ¿Acaso es directora de una ONG? ¿Es presidenta de una olla común? Habiendo tantas mujeres en nuestro país que no saben cómo llenar esas ollas de arroz, esa es la realidad de nuestro país", expresó.