Giacomo Bocchio no se amilana tras ser expulsado de 'El Gran Chef: "No le he faltado el respeto a nadie"

El reconocido chef Giacomo Bocchio utilizó sus redes sociales para anunciar que no formará parte de la nueva temporada de El Gran Chef Famosos. Según explicó, esta decisión fue tomada por Latina, canal que transmite el programa.

Sin embargo, su salida ha generado polémica, ya que días antes fue duramente criticado por sus declaraciones en un podcast cristiano, donde expresó opiniones controversiales sobre la comunidad LGBT, el aborto y los baños exclusivos.

¿Qué dijo Giacomo Bocchio?

En los últimos días, el exjurado del reality ha recibido múltiples ataques en redes sociales debido a sus comentarios. Ante ello, Bocchio decidió pronunciarse en una transmisión en vivo en Instagram, donde se defendió y pidió respeto. Según el chef, las reacciones en su contra han sido excesivas y no deberían afectar su vida profesional ni sus oportunidades laborales.

"A lo largo de estas semanas, he recibido un montón de ataques por mis comentarios en un podcast cristiano", señaló Bocchio. También mencionó que nunca ha ocultado su fe, pero que esta fue la primera vez que pudo hablar "de manera tan pura, dura y cruda" sobre sus creencias.

Además, el chef dejó en claro que no se siente afectado por las críticas, pero pidió que se le respete, tal como él respeta a quienes piensan diferente. "Considero que no le he faltado el respeto a nadie, como lo están haciendo conmigo", expresó.

Finalmente, Bocchio aseguró que seguirá compartiendo sus ideas y que no cambiará su postura debido a las presiones. "Solo pido el mismo respeto que ellos exigen", concluyó. Hasta el momento, Latina no ha dado declaraciones sobre su salida del programa.

Luciano Mazzetti ingresa a EGCF

Tras semanas de especulaciones, Latina Televisión confirmó que Luciano Mazzetti será el nuevo jurado del programa. Con una trayectoria destacada en la cocina y la televisión, el chef ya había sido parte de la edición infantil "El Gran Chef Pequeñitos" y ahora se suma a la versión extrema del reality.

"Estoy extremadamente feliz. Es un orgullo formar parte de este programa que ha traído tanta alegría al público. Trabajar en televisión no es algo nuevo para mí, pero hacerlo en señal abierta sí. Es un reto que afrontaré con mucho entusiasmo. Esta temporada será realmente extrema", expresó Mazzetti.

Su llegada ha sido bien recibida por los seguidores del programa, quienes destacan su carisma y conocimiento gastronómico. La salida de Giacomo Bocchio sorprendió a muchos. A través de su cuenta de Instagram, el chef explicó que su partida fue una decisión tomada por el canal y que ahora se enfocará en sus propios proyectos.