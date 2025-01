Giacomo Bocchio dejaría fuera a Javier Masías y Nelly Rossinelli de su boda: Esta sería la curiosa razón

Giacomo Bocchio está por dar el gran paso y casarse con Brenda Dávila este mes de enero de 2025. El chef peruano ha compartido algunos detalles sorprendentes sobre su boda y la lista de invitados, lo que ha generado especulación sobre la ausencia de sus compañeros de "El Gran Chef Famosos".

Giacomo Bocchio no invitaría a Javier Masías ni a Nelly Rossinelli

En una entrevista reciente, Bocchio dejó claro que su boda será un evento íntimo y privado, con un número muy limitado de personas. Cuando se le pregunto si invitaría a sus compañeros de "El Gran Chef Famosos", esto se refiere a Javier Masías, Nelly Rossinelli y demás, Bocchio dio una curiosa respuesta.

"Como te digo, va a ser lo más chiquitito posible, así que estamos viendo eso, cómo logro hacerlo lo más pequeñito. Por mí, yo me casaría con mis abuelos, con mis papás, mis 3 mejores amigos del colegio y se acabó", comentó el chef, dando a entender que no tiene planes de invitar a muchas personas, incluidos sus colegas del programa de televisión.

Una boda muy íntima. Bocchio explicó que la razón detrás de su deseo de hacer una boda tan pequeña es que quiere compartir este día tan especial con su círculo más cercano.

Este enfoque en lo íntimo también refleja su visión sobre lo que realmente importa en el matrimonio: la conexión emocional y espiritual con Brenda, su futura esposa. Aunque en un principio el evento estaba planeado para un tiempo posterior, la pareja ha decidido no esperar más y realizarlo a principios de 2025, a pesar de sus agendas ocupadas.

"Va a ser en enero en una fiesta súper íntima. No ha sido antes por la cantidad de trabajo que hemos tenido y seguimos teniendo, pero ya decidimos no prolongar más y en enero, es. Ya están todos los preparativos listos", reveló para Magacín 247.

¿Por qué no invitar a sus compañeros de "El Gran Chef"?

Hace unos meses, Bocchio tuvo un tenso intercambio con Javier Masías, lo que podría haber influido en su decisión de no invitarlo. El chef no ha ocultado que su relación con Masías no es de las más cercanas, por lo que, aunque sigue trabajando junto a él en "El Gran Chef", no lo considera parte de su círculo íntimo. Además, con respecto a Nelly Rossinelli, la razón sería que tampoco es de su círculo más cercano.

Aunque no ha cerrado totalmente la puerta a la posibilidad de invitar a algunos colegas de "El Gran Chef Famosos", el chef dejó claro que la prioridad sigue siendo la cercanía emocional.

"Estamos viendo qué vamos a hacer al final en ese tema", dijo, dejando abierta la opción de sorpresas, pero sin comprometerse a nada.

Un futuro sin hijos por ahora. En cuanto a la vida familiar, Bocchio también compartió que no tiene planes inmediatos de tener hijos, aunque si algún día llegaran, lo recibiría con felicidad.

"No está en nuestros planes ser papás, pero si Dios quiere que yo sea papá, voy a ser feliz y va a ser una gran bendición", comentó sobre el tema.

Finalmente, Giacomo Bocchio reveló que todos los detalles para su boda ya están listos, y aunque la lista de invitados será muy exclusiva, el chef no deja de estar emocionado por dar este importante paso en su vida con Brenda Dávila.