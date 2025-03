Yahaira Plasencia sobre la relación de Farfán y Xiomy Kanashiro : "Lo mío con él fue distinto"

La cantante de salsa Yahaira Plasencia ha vuelto a ser noticia tras ser consultada sobre la relación entre su expareja, Jefferson Farfán, y la bailarina Xiomy Kanashiro. Sus declaraciones sorprendieron a muchos, especialmente cuando hizo un comentario sobre la forma en que el exfutbolista oficializó su relación actual.

En una reciente entrevista para el programa "Amor y Fuego", Yahaira Plasencia rompió su silencio sobre la relación de Jefferson Farfán con Xiomy Kanashiro. Lo que más llamó la atención fue su comentario sobre la manera en que la "Foquita" hizo pública su relación, lo que muchos interpretaron como una comparación con su propia historia con el exseleccionado nacional.

"Yo pienso algo sobre las oficializaciones y a mí es como que no va mucho, pero lo he aprendido con el tiempo... Lo mío con él fue distinto, él decidió oficializar y ya", señaló la cantante.

Cuando se le preguntó por las constantes comparaciones con Xiomy Kanashiro debido a su parecido físico. La salsera aseguró que no le incomoda y prefirió no hablar más del tema, limitándose a desearle lo mejor a todos.

"¿Qué te puedo decir? A mí no me molesta, me han comparado muchas veces con mucha gente, pero como te digo, prefiero no dirigirme ni expresarme de nadie, solo desearle bien a todo el mundo", agregó Plasencia.