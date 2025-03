¡Sabor y ritmo! Kate Candela presenta su tema "Ay Amor" en versión salsa en El Súper Show

Kate Candela, una de las artistas más queridas del mundo de la música tropical, sorprendió a todos con su presentación en El Súper Show de la Karibeña. La cantante presentó su nuevo tema "Ay Amor", en una versión salsa, sencillo que tiene en colaboración con Son del Duke. Esta canción, que anteriormente era cumbia, ha dado un giro hacia la salsa, manteniendo esa esencia alegre y apasionada que la caracteriza.

Durante su aparición El Súper Show de la Karibeña, Kate Candela interpretó la canción "Ay Amor" en vivo, dejando claro que el amor sigue siendo una de sus principales fuentes de inspiración. La letra habla de la felicidad que una persona puede encontrar en su ser amado, y Kate la cantó con todo su corazón.

Parte de la letra dice: "Mis amigas dicen que no es para mi, pero es solo él que me hace feliz... Ay es amor, ayayay es amor... es el amor."

Con su característico estilo, Kate dejó claro que su música tiene ese toque especial que la conecta profundamente con su público. Esta versión en salsa tras la pasada "Mix Que Bonito / Ay amor" en cumbia, al lado de Son del Duke, le dio a "Ay Amor" una nueva vida que sin duda no pasará desapercibida.

Kate, quien ha estado trabajando arduamente en su carrera, expresó lo feliz que está de poder llevar su música a todos los rincones posibles.

Kate es consciente de la importancia de estar cerca de sus seguidores, y es por eso que, tras sus presentaciones, se asegura de seguir compartiendo su música y energía con ellos.

En medio de la promoción de su nueva canción, Kate también compartió algunas reflexiones sobre su vida personal, especialmente sobre el amor. Cuando le preguntaron si se consideraba una persona romántica, Kate Candela respondió con un "Claro que sí". Sin embargo, reconoció que su lado romántico se ha visto afectado por algunas malas experiencias amorosas en el pasado.

"Realmente cada vez más, el lado romántico como que se va ocultándose un poco más. Hay que cuidarse. Sí, he escogido mal. No sé si Diosito me ha estado poniendo a prueba preparándome para el amor de mi vida", confesó Kate, reflexionando sobre las lecciones que la vida le ha dejado.