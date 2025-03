Macarena Vélez revela que perdió un bebé cuando tenía 17 años: "Me asusté mucho"

Macarena Vélez sorprendió al público al confesar que, a los 17 años, sufrió la pérdida de un bebé. La ex chica reality contó que vivió una etapa difícil, pues el embarazo no fue planeado y pasó por muchas emociones. A pesar del dolor, decidió compartir su historia con valentía.

Según dijo Macarena, todo comenzó cuando notó cambios en su cuerpo. Se sentía más cansada de lo normal y su periodo no llegaba, lo que la llenó de incertidumbre. Decidió hablar con su pareja y juntos fueron a realizarse una prueba de embarazo. Al ver el resultado positivo, sintió una mezcla de miedo y sorpresa.

Para confirmar la noticia, se realizó un análisis de sangre, el cual corroboró su embarazo. El temor creció al pensar en cómo decírselo a sus padres. Finalmente, reunió el valor para hablar con ellos y fue llevada a una consulta médica. En ese momento, supo que su embarazo era de alto riesgo.

Los especialistas detectaron un hematoma cerca del feto, lo que representaba una amenaza para su gestación. La posibilidad de perder al bebé era alta. A pesar de los cuidados, sufrió un sangrado inesperado y confirmó que había tenido una pérdida. Fue un golpe muy duro para ella y su familia.

"La doctora me advirtió que existía la posibilidad de una pérdida. Poco tiempo después, fui al baño y me asusté porque parecía que me había venido la regla, pero no era así. En realidad, había perdido a mi bebé en ese momento", indicó.