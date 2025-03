Macarena Vélez se lleva 25 mil soles en EVDLV: Estas fueron las 20 reveladoras preguntas que respondió

Macarena Vélez dejó a todos sorprendidos con sus impactantes confesiones en "El Valor de la Verdad". La ex chica reality se sentó en el temido sillón rojo dispuesta a responder todo, sin tapujos. A lo largo del programa, reveló aspectos muy personales y momentos difíciles de su vida, lo que la hizo ganar S/25,000.

Acompañada por su madre, su pareja Juan Ichazo y su amigo Giancarlo Cossio, Macarena Vélez fue valiente al enfrentar 20 preguntas en "El Valor de la Verdad", ganando 25 mil soles. De hecho, decidió no contestar una gracias al famoso botón rojo, que evitó que profundizara en un tema delicado. Pero antes de eso, aquí te contamos algunas de las confesiones más fuertes que hizo:

1. ¿Agredía tu padrastro a tu mamá?

2. ¿Te decía tu mamá que eras gorda?

3. ¿Abusaron de ti cuando eras menor de edad?

4. ¿Te apoyaron tus padres tras el abuso?

5. ¿Te ocultó tu padre que tenías un hermano?

6. ¿Acabó contigo Said Palao luego de la confesión de Diego Chávarri?

7. ¿Te metiste en la relación de Johana 'La Nena' Cubillas?

8. ¿Le contabas a Alejandra Baigorria tus problemas con Said?

9. ¿Te ocultó Said que iba a ser papá?

"Me dijo que hace un tiempo atrás estaba saliendo con una chica y que iban a tener una hija (...) Me acusó de todo (la chica), pero no me conoce. Me hubiese gustado que me lo diga desde un comienzo, cuando me lo dijo me quedé en shock", comentó.