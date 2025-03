Macarena Vélez sorprende al revelar que Paolo Guerrero la invitó a salir: "Me escribió por Facebook"

El programa de confesiones 'El Valor de la Verdad' regresó con una entrevista que generó gran impacto. La modelo y exchica reality Macarena Vélez compartió detalles sobre su vida privada y dejó boquiabiertos a todos al revelar que el futbolista Paolo Guerrero la invitó a salir en el pasado.

Durante su participación en el programa, Macarena Vélez aseguró que Paolo Guerrero le envió un mensaje a través de Facebook con intenciones de conocerla. Sin embargo, la modelo explicó que desconfío de la autenticidad del mensaje y prefirió no responderle.

"Me acuerdo que en Facebook vi un mensaje en Messenger y salía que era Paolo Guerrero. Me pareció raro, no sabía si era real o no. Me dijo que quería conocerme, él estaba soltero en esa época. La verdad, le dije: 'Sabes qué, no te creo, siento que me estás inventando algo y no confío'", contó la exchica reality.