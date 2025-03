Madre de Alexandra Díaz se quiebra tras caso con Roberto Guizasola: "Que este señor no se burle"

La joven Alexandra Díaz, conocida en redes sociales como 'La Gordibuena', generó controversia tras denunciar a Roberto Guizasola y luego retractarse mediante un comunicado. Ante este giro inesperado, sus padres decidieron romper el silencio y revelar detalles del caso en una entrevista televisiva.

Durante una entrevista en el programa "Magaly TV: La Firme", los padres de Alexandra Díaz hablaron sobre la situación que atraviesa su hija. La madre de la joven reveló que un intermediario de Roberto Guizasola la buscó y la llevó con él desde el jueves 20 de marzo hasta la tarde del viernes 21, regresando con el documento de retractación ya firmado.

"Lo hemos escuchado cuando él se comunica con la persona que vino a buscarla, eso no es persuadirla, por qué que hay una persona que todavía tiene sentimientos", declaró la madre de Alexandra.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el momento en que la madre de la joven se quebró al hablar sobre la situación que está enfrentando su hija con el exfutbolista. Asimismo, pidió que la justicia siga su curso y que Guizasola no se aproveche de su hija.

"Como madre, me duele esta situación que está atravesando mi hija. Quiero que esto frene, que la justicia siga su curso, pero que este señor no se burle ni use emisarios, aunque diga que es neutral", manifestó entre lágrimas.