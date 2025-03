Ex de Roberto Guizasola lo respalda y lanza acusación contra Alexandra Díaz: "Ella está acosando a mi hija"

El exfutbolista Roberto Guizasola enfrenta un complicado panorama luego de que Alexandra Díaz, una joven de 21 años que habría sido su pareja, lo denunciara por presunta violación sexual, difusión de material íntimo sin consentimiento y violencia psicológica. Ante este escándalo, su expareja y madre de sus hijos, Andrea Oliveros, rompió su silencio y sorprendió con sus declaraciones.

Expareja de Guizasola se pronuncia sobre la denuncia

Durante un informe presentado en "Magaly TV: La Firme", Andrea Oliveros habló sobre el caso y recordó que en 2013 también habría sido víctima de maltrato por parte de Guizasola. Sin embargo, su postura frente a las acusaciones de Alexandra Díaz llamó la atención, ya que instó a la joven a reflexionar sobre sus acciones.

"No sé qué decirte, no es conmigo el tema. También que ella piense un poquito en las acciones que está tomando. Ya saliste a hablar, ya todo el mundo sabe que fueron pareja, pero deja tranquilos a mis hijos..Nosotros nos hemos enterado a finales de enero de esto es ahí cuando Romina busca a esta chica y una amiga en común le comenta que ha estado preguntando por ella", expresó Oliveros.

Además, reveló que la joven conocida como 'La Gordibuena' habría intentado contactar a Romina Guizasola, hija del exfutbolista, a través de redes sociales. Según Oliveros, esto demostraría una intención de involucrar a los hijos de Guizasola en el conflicto.

"La otra sale a hablar y dice que se meten con su mamá, pero no cuenta que ella también está acosando a mi hija. ¿Cuál será su finalidad? y si tiene 22 años, para meterse con un hombre casado y ser consciente que lo que estás haciendo está mal, también eres consciente para saber que está mal que estés acosando y hostigando a una niña", cuestionó la madre de los hijos del exjugador.

La hija de Roberto Guizasola defiende a su padre

En el mismo informe televisivo, Romina Guizasola, hija del exfutbolista, también se pronunció sobre las acusaciones. Aunque reconoció que su padre pudo haber cometido errores, aseguró que las denuncias de Alexandra Díaz, conocida como 'La Gordibuena' no reflejarían completamente la realidad.

"No intento justificar a mi papá porque sé que pudo haber cometido un error, pero no es todo lo que ella está diciendo. Evidentemente, no es una persona con valores y además, si sabes que es una persona casada...", comentó Romina.

Cuando le preguntaron sobre las acusaciones de violación y agresión, la joven aseguró que no tenía conocimiento sobre los hechos y que la justicia debía encargarse del caso. No obstante, dejó entrever que Alexandra no tendría buena reputación en su distrito donde reside.

"Sinceramente, desconozco si esto ha pasado al 100%, ya la justicia se encargará. A Alexandra la conoce todo Puente Piedra, saben cómo es ella. No es que yo me lo esté inventando, todo el mundo sabe cómo es", declaró la hija del exfutbolista.

El caso de Roberto Guizasola continúa generando repercusión pública. Mientras la justicia evalúa la denuncia de Alexandra Díaz, las declaraciones de su hija y exesposa han añadido un nuevo matiz al caso. Lo cierto es que el proceso recién empieza y será la ley quien determine las responsabilidades correspondientes.