Joven ampayada con Roberto Guizasola se retracta de denuncia y Magaly opina: "Se dejó convencer"

Luego que la joven Alexandra Díaz que fue ampayada con Roberto Guizasola y lo denunciara, ahora se retracta por medio de un pronunciamiento público. Ante esto, Magaly muestras una conversación con los padres de la chica, donde revelan que habría sido convencida por un intermediario del exfutbolista.

Alexandra Díaz habría mandado un pronunciamiento público donde afirmaría que todo lo denunciado en la policía sobre amenazas, violencia psicológica y más, no sería cierto. En el documento revela que todo habría sido con consentimiento de ambas partes, de forma voluntaria y que su relación se habría tornado conflictiva.

"Las afirmaciones y denuncias que he realizado han sido en un momento de indignación y rencor contra el señor Roberto Guizasola, sin embargo, todo lo manifestado nunca ha sido cierto (...) Los supuestos actos de violencia han sido en un contexto de discusión que se da en toda relación, si han existido excesos, han sido de ambas partes", expresa en el comunicado.

Pronunciamiento a la opinión pública de Alexandra Díaz

Ante este documento que llegó a las manos del programa de 'Magaly TV La Firme', la conductora de tv expresó que la joven de 21 años habría sido convencida por el mismo exfutbolista. La periodista se sintió desilusionada de la acción de Alexandra Díaz al no poder enfrentar a su presunto agresor y caer nuevamente.

"Sensación de indignación tremenda. Obviamente convencida por Guizasola o un intermediario para persuadirla que retira la denuncia porque no quiere comer ese escándalo porque lo está desacreditando ya, todo lo que dijo ya quedó. Esto me parece un chiste, no se quiere lo suficiente y se deje convencer, Dice la mamá que se dejó convencer. Se ha aterrorizado y ha dado un paso atrás. Yo creo que esta chica ha cedido a la presión", expresó.