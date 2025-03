Magaly destruye a Jefferson Farfán por compartir anillos con Xiomy: "Ilusiona a las chicas"

Magaly Medina arremetió contra Jefferson Farfán luego de que el exfutbolista y Xiomy Kanashiro intercambiaran anillos como símbolo de su relación. La conductora cuestionó este gesto, asegurando que algunos jugadores de fútbol usan estos símbolos para ilusionar a sus parejas sin asumir compromisos reales.

Magalay arremete contra Farfán

Durante su programa, Medina señaló que este tipo de actos no representan un compromiso formal. Según ella, muchos futbolistas prefieren la convivencia antes que el matrimonio y utilizan anillos como una manera simbólica de representar su relación sin llegar a dar un paso más serio.

La periodista mencionó que esta práctica es común en el mundo del fútbol y comparó la situación con la de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte. Para Medina, este tipo de gestos solo generan falsas expectativas en las parejas, ya que no significan un verdadero compromiso.

"¡Qué manía tienen muchos hombres, sobre todo los jugadores de fútbol, de ilusionar a estas chicas y hacerles un pacto simbólico!", indicó muy molesta.

Asimismo, indicó que el compromiso no se define por un anillo, sino por la disposición de ambas partes a construir una relación sólida. En su opinión, algunas mujeres confunden estos símbolos con una promesa de matrimonio, cuando en realidad los futbolistas evitan formalizar legalmente sus relaciones.

"A los jugadores de fútbol les gusta la convivencia, no casarse. La mayoría no contrae matrimonio ni entrega un anillo de compromiso, y con eso esas chicas se sienten ilusionadas", sentenció.

Finalmente, Magaly enfatizó que este tipo de situaciones son recurrentes en el mundo del deporte y que muchas parejas terminan separándose sin llegar al altar.

Xiomy y Jefferson se van de vacaciones

El programa "Amor y Fuego" difundió un video donde se observa a Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro dirigiéndose al área de salidas internacionales. Aunque caminaron por separado, según los registros migratorios obtenidos por el programa, ambos abordaron un vuelo con destino a España.

Este viaje se da poco después de que la pareja confirmara su reconciliación. Hasta el momento ninguno de los dos ha compartido en sus cuentas personales de Instagram, que hayan salido del país juntos.

La noticia no pasó desapercibida y ha desatado reacciones entre los seguidores de ambos, quienes no tardaron en compartir sus opiniones en redes sociales sobre esta nueva etapa de su relación. Ante estas nuevas imágenes, no cabe duda que ahora sí la pareja no busca esconderse.

De esta manera, Magaly Medina cuestionó el intercambio de anillos entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro, señalando que muchos futbolistas usan estos gestos sin asumir compromisos reales. Según la conductora, el verdadero compromiso no depende de un anillo, sino de una decisión genuina.