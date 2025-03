Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro sorprenden con viaje a fuera del país tras oficializar su romance

La relación entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro sigue dando de qué hablar. Tras oficializar su romance, la pareja fue captada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, lo que desató una ola de comentarios en redes sociales. Las imágenes de ambos en el terminal aéreo han generado curiosidad sobre los detalles de este viaje.

Farfán y Kanashiro en el aeropuerto

El programa "Amor y Fuego" difundió un video donde se observa a Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro dirigiéndose al área de salidas internacionales. Aunque caminaron por separado, según los registros migratorios obtenidos por el programa, ambos abordaron un vuelo con destino a España.

Este viaje se da poco después de que la pareja confirmara su reconciliación. Hasta el momento ninguno de los dos ha compartido en sus cuentas personales de Instagram, que hayan salido del país juntos.

La noticia no pasó desapercibida y ha desatado reacciones entre los seguidores de ambos, quienes no tardaron en compartir sus opiniones en redes sociales sobre esta nueva etapa de su relación. Ante estas nuevas imágenes, no cabe duda que ahora sí la pareja no busca esconderse.

¿Cómo oficializaron su relación Farfán y Xiomy?

Jefferson Farfán fue el primero en hacer público su romance con Xiomy Kanashiro. Durante su podcast "Enfocados", el exfutbolista decidió poner fin a las especulaciones y reveló que había retomado su relación con la bailarina.

"Lo voy a decir de una vez, ya es recontra oficial, mi hermano, para que la gente no me jo** más. Me llegó el amor. Este 2025 es mío, mi galáctico, es este o nunca. Es tan oficial que hablé hasta con mis suegros", declaró el exjugador de Alianza Lima.

Poco después, Xiomy Kanashiro también confirmó su relación en el podcast "¿Ahora qué?". En la entrevista, la influencer confesó sentirse más enamorada que nunca y destacó las cualidades de Farfán que la conquistaron.

"Me llegó el amor de quien menos lo esperaba, la verdad, porque Jefferson es una persona increíble, es muy divertido, tiene un corazón que yo me enamoré. Creo que de ese corazón que él puede tener. Ha estado en los momentos más difíciles también", expresó la bailarina.

La pareja ha decidido dejar atrás los rumores y oficializar su historia de amor, tanto en los medios como con sus acciones. El reciente viaje a España no solo marca una nueva etapa en su relación, sino también consolida su decisión de darse una nueva oportunidad. Mientras tanto, sus seguidores y la opinión pública siguen atentos a los próximos pasos de esta mediática pareja.