Delany López afirma que Xiomy Kanashiro fue testigo de su romance con Jefferson Farfán: "Ella lo sabe"

La modelo Delany López ha dado explosivas declaraciones en el podcast "Café con la Chévez", donde aseguró que Xiomy Kanashiro estaba al tanto de su relación con Jefferson Farfán, pero aun así terminó involucrándose con él.

Durante la entrevista, Delany López fue consultada sobre su cercanía con Xiomy Kanashiro y si en algún momento coincidieron en un mismo lugar. La modelo confirmó que ambas compartieron un box en Barranco Bar, dejando entrever que la ahora novia del exfutbolista sabía de su relación.

Cuando le preguntaron si Xiomy sabía que ella estaba con Jefferson Farfán, Delany no dudó en responder.

Incluso, al ser cuestionada sobre cómo Xiomy pudo haber terminado con el exfutbolista sabiendo que ella era su pareja, Delany lanzó una contundente respuesta.

Delany también se pronunció sobre los comentarios de Janet Barboza, quien insinuó que estaba afectada por no haber sido oficializada por Farfán. La modelo negó esa versión y criticó la postura de la conductora.

La modelo también reveló que todo el escándalo mediático afectó su salud mental al punto de ser internada por depresión y ansiedad. A pesar de todo, dijo que su hijo fue su mayor motivación para salir adelante.

"Este año para mí ha sido muy complicado, lo empecé muy mal. Los primeros días del año falleció mi primo hermano y luego pasó todo este tema mediático. Me llegaron insultos en redes, se decían muchas cosas falsas sobre mí y colapsé. Bajé 10, 11 kilos, no comía, solo tomaba agua... Yo no me podía dar el lujo de estar mal, porque mi hijo solo depende de mí. Cuando salí de la clínica, cambié mi mentalidad y decidí enfocarme en mí", confesó.