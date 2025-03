Yahaira Plasencia reacciona a la oficialización de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro: "¿Ya, en serio?"

Luego de que Jefferson Farfán confirmara públicamente su relación con Xiomy Kanashiro, los medios no tardaron en buscar la reacción de Yahaira Plasencia, su expareja. El programa "América Hoy" la contactó para conocer su opinión, y aunque al principio evitó hablar del tema, terminó enviando un mensaje que ha dado de qué hablar.

Yahaira sorprendida con la oficialización de Farfán y Xiomy

Cuando la reportera de "América Hoy" le informó a Yahaira Plasencia que Jefferson Farfán había hecho oficial su relación con Xiomy Kanashiro en su podcast, la cantante no pudo evitar su sorpresa y reaccionó con incredulidad.

"¿Ya, en serio?", fue lo primero que dijo Yahaira al escuchar la noticia, sorprendida por la oficialización de la relación.

La reportera le explicó que el futbolista no solo confirmó la relación con un anillo, sino que también mencionó que habló con los padres de Xiomy, dejando en claro que su romance va en serio.

Frente a esto, la intérprete de "Y le dije no" decidió no entrar en polémicas y respondió con madurez sobre la nueva relación formal de su ex.

"Mira, tú sabes que, a ver, yo la verdad prefiero no mencionar a terceras personas, pero tú sabes que yo le deseo lo mejor a todo el mundo. Y ya lo dije, cuando uno encuentra el amor hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, y que les vaya bien a ellos y a todo el mundo", expresó Yahaira, dejando en claro que no tiene ningún problema con la nueva relación de su ex.

Xiomy Kanashiro también habló sobre su amor con Farfán

Por su parte, Xiomy Kanashiro también tuvo que referirse a su relación con el exfutbolista, luego de que sus propios compañeros de podcast la presionaran para que lo confirmara públicamente.

"Nosotros estamos muy felices, muy contentos. Creo que el amor nos llegó a los dos en un momento donde no esperábamos, porque como yo siempre le había dicho, éramos amigos. Jefferson es una persona increíble, es muy divertido, tiene un corazón que yo me enamoré", declaró Xiomy, confirmando que su romance va viento en popa.

Además, la bailarina aseguró que su relación con Farfán se ha construido sobre la complicidad y la confianza, dejando en claro que su amor está consolidado.

¿Qué sigue para Yahaira?

Mientras tanto, Yahaira Plasencia sigue enfocada en su carrera musical y ha evitado cualquier tipo de polémica con su expareja. Desde su ruptura con Jefferson, la artista ha preferido no hablar demasiado de su pasado amoroso y mantenerse al margen de los rumores.

Con su declaración, la salsera dejó claro que no tiene ningún resentimiento y que solo le desea lo mejor a Jefferson y Xiomy en su nueva etapa como pareja.

Ahora, la pregunta es: ¿habrá más reacciones o esta será la última palabra de Yahaira sobre el tema? Lo cierto es que mientras Farfán y Xiomy disfrutan su relación sin esconderse, Yahaira sigue brillando en los escenarios y enfocada en su música.