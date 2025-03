Xiomy Kanashiro saca cara por Jefferson Farfán tras calificación de Shirley Arica: "Yo le pongo mil"

Las declaraciones de Shirley Arica en "El Valor de la Verdad" han causado revuelo en el mundo del espectáculo. La modelo reveló detalles de su pasado con Jefferson Farfán, asegurando que le daba una calificación de 11 sobre 20 en el ámbito íntimo. Esto generó diversas reacciones, pero la más llamativa fue la de Xiomy Kanashiro, actual pareja de la 'Foquita', quien no dudó en salir a defenderlo.

En una entrevista para el podcast "¿Ahora qué?", Xiomy Kanashiro fue consultada sobre la nota que le pondría a Jefferson Farfán y su respuesta sorprendió a todos.

La modelo y empresaria explicó que la clave de su relación con Farfán es la química y complicidad que tienen como pareja.

Por su parte, Jefferson Farfán también confirmó que su relación con Xiomy Kanashiro es oficial. Durante un podcast, el exfutbolista fue visto con un anillo y, tras ser consultado, decidió hablar abiertamente sobre su romance.

"Es un anillo simbólico, hermano", dijo en un inicio, pero luego aclaró con firmeza: "Lo voy a decir de una vez, ya es recontra oficial, para que la gente no me jo... más". Farfán incluso reveló que ya tuvo una conversación con la familia de Xiomy y que todo marcha bien. "Hablé hasta con mis suegros. Me han dicho: 'Pórtate bien, negro de mier...'. Pero feliz, de la vida, todo muy bien gracias a Dios", confesó entre risas.