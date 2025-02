Magaly critica la pedida de mano de Guerrero a Ana Paula: "Que falta de romanticismo ¿Y el anillo?"

Hace unos días, Ana Paula Consorte reveló que Paolo Guerrero le pidió la mano cuando se encontraban en Brasil. Después de contar cómo fue la propuesta de matrimonio del 'Depredador', Magaly quedó sorprendida por la falta de romanticismo de parte del futbolista hacia la mujer que le ha dado dos hijos.

Durante el programa de MQM, Ana Paula Consorte cuenta que Paolo Guerrero le pidió la mano en matrimonio en el estacionamiento de un súper mercado en Brasil. Magaly al escuchar las palabras de la brasileña criticó al futbolista por realizarse una propuesta nada especial, dando a entender que lo hizo solo por compromiso.

"Es como decir 'ya pues tanto me estás pidiendo que quieres casarte, ya acá te pido la mano' ¿Cómo le va pedir la mano en un estacionamiento? Que falta de romanticismo. A mí me parece de lo más antirromántico, desconsiderado con una mujer que te ha dado dos hijos, que finalmente te está tolerando y se está aguantando muchas cosas", expresó la conductora en su programa.

Luego, la conductora de 'Magaly TV La Firme' también cuestionó la falta de un anillo de compromiso de Ana Paula Consorte en su mano cuando dio la noticia. Incluso, dio a entender que podría no valer la pedida de mano que hizo el 'Depredador' a la bailarina.

"¿Dónde está el anillo? se arrodilló y que le dio ¿una rosquita? Anillo de compromiso nunca lo vimos, no mostró ningún anillo, bueno debe ser que no vale" , añadió finalmente.

Así mismo, la popular 'urraca' también criticó de cómo la pareja estaría llevando su relación amorosa en medio de separaciones y falta de madurez. Incluso, les aconseja enfrentar sus problemas y no escapar tras cada discusión para terminar evidenciándolo en sus redes sociales.

"Se pelean, ella agarra sus chivas y se va, no se hablan, se sacan de las redes sociales. Una actitud bastante inmadura de parte de los dos, no trabajan en su relación. En vez de enfrentar los problemas huye uno o el otro, no enfrentan sus problemas internos", expresó.